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13:11, 10 июля 2024Путешествия

Обломки разбившегося в Татарстане самолета Cessna попали на видео

Прокуратура опубликовала видео с места крушения самолета Cessna в Татарстане

Появились кадры с места крушения самолета Cessna-172 в Татарстане, жертвами которого стали три человека. Ролик опубликовала Приволжская транспортная прокуратура в Telegram.

На видео попали обгоревшие обломки разбившегося легкомоторного лайнера, который упал в Камско-Устьинском районе республики. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента, на место происшествия прибыли прокурор и следственно-оперативная группа.

Экскурсионный Cessna-172 разбился утром в среду, 10 июля. На борту были четыре человека: пилот, женщина и ребенок не выжили, еще один мужчина выпрыгнул на ходу и спасся. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, причиной падения борта могли стать неисправность или ошибка пилотирования. При этом известно, что компания-организатор полетов предлагала клиентам порулить за деньги.

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      Мария Борисова
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