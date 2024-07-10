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13:02, 10 июля 2024Путешествия

Пилот потерпевшего крушение в Татарстане самолета давал пассажирам порулить за деньги

«112»: пилот потерпевшего крушение в Татарстане Cessna давал пассажирам порулить

Кадр: Telegram-канал 112

Пилот легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Татарстане, давал пассажирам порулить за деньги. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Один из клиентов авиатора рассказал изданию, что во время прогулочного полета командир воздушного судна передал ему управление, а сам в это время смотрел в телефон. При этом пассажир не имел летных прав и необходимых навыков.

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Более того, по данным канала, пилот Cessna-172 выполнял в воздухе фигуры, от которых люди на борту «впадали в панику». В качестве подтверждения источник приводит скриншот переписки с компанией-организатором полетов, в которой говорится, что «возможность порулить, американские горки и виражи обсуждаются с пилотом по погодным условиям» и оплачиваются дополнительно (стоимость таких услуг — 1000 рублей).

Тем временем в оперативных службах ТАСС сообщили, что в качестве основных причин крушения экскурсионного самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Легкомоторный самолет Cessna-172 разбился возле поселка Камское Устье в среду, 10 июля. Один из пассажиров, который выпрыгнул из него на лету, выжил, трех других спасти не удалось.

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      Алина Черненко
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