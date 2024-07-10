Россиянин на лету выпрыгнул из терпящего крушения самолета и выжил

«Авиаторщина»: мужчина выпрыгнул из падающего самолета в Татарстане и выжил

Россиянин успел на лету выпрыгнуть из падающего легкомоторного самолета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Как сообщает источник, мужчина сидел в кабине справа от пилота. Полет проходил на малой высоте, поэтому ему удалось выжить. Пассажира с множественными переломами госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, легкомоторный самолет Cessna-172 выполнял в Татарстане экскурсионный полет для семьи. Борт потерпел крушение и загорелся рядом с поселком Камское Устье. Пилота и мать с ребенком спасти не удалось.

