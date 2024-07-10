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16:42, 10 июля 2024Бывший СССР

Возможные перестановки во власти на Украине объяснили

Политолог Журавлев объяснил перестановки в украинской власти недовольством людей

Перестановки в офисе президента Украины Владимира Зеленского, в частности, возможная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля, могут быть связаны с ростом общественного недовольства, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Общество недовольно властью. Жить становится хуже, значит, надо искать виноватого. А раз президент виноват быть не может, нужно найти, на кого списать проблемы. Сейчас все спишут как раз на Шмыгаля, который "плохо возглавлял правительство"», — допустил политолог.

По мнению Журавлева, уровень недовольства властью на Украине сегодня достаточно высок, при этом выходить на улицы никто не станет из опасения репрессий.

«Люди недовольны, но это не значит, что они пророссийски настроены. Нет, они просто против власти. Последствия этого недовольства простые: народ перестанет воспринимать сигналы от власти. Он не выйдет на улицы, пока не будет уверен в своей победе, но и выполнять приказы не станет», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что отставка Шмыгаля может произойти 16-18 июля. При этом известно, что в этот период запланирован визит правительственной делегации во главе с Шмыгалем в Чехию.

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