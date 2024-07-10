Премьер Бельгии уточнил возможность использования истребителей F-16 за пределами Украины

Кро: Бельгия не разрешает ВСУ использовать истребители F-16 за пределами страны

Бельгия не разрешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать истребители F-16 за пределами страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Александр Де Кро, сообщает пресс-служба НАТО.

«Наши текущие ограничения — использовать наши F-16 над территорией Украины», — подчеркнул политик, отвечая на вопрос об использовании поставленных ВСУ истребителей.

Ранее Министерство обороны Нидерландов заявило, что Амстердам передаст ВСУ шесть американских истребителей F-16. Кроме того, страна дополнительно выделит Киеву 300 миллионов евро на закупку вооружений для самолетов.