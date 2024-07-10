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15:05, 10 июля 2024Мир

Премьер Индии обсудил конфликт на Украине с канцлером Австрии

Премьер Индии Моди обсудил конфликт на Украине с канцлером Австрии Нехаммером
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Georges Schne / imago-images.de / Globallookpress.com

Премьер Индии Нарендра Моди обсудил украинский конфликт с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщает РИА Новости.

«Федеральный канцлер Нехаммер и я всесторонне обменялись мнениями по поводу различных конфликтов в мире, будь то украинский конфликт или положение на западе Азии», — сказал глава индийского правительства, отдельно подчеркнув, что «потери невинных жизней неприемлемы».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Нарендры Моди и российского лидера Владимира Путина в ходе переговоров в Москве не было разногласий.

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      Виктория Кондратьева
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