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18:03, 10 июля 2024Силовые структуры

Проректора российского университета арестовали за пособничество в растрате миллионов

В Калининграде суд арестовал проректора БФУ Мялкину за пособничество хищению

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал заместителя ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Елену Мялкину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мялкину отправили под стражу на два месяца, то есть до 8 сентября. Она проходит подозреваемой в пособничестве при совершении ректором хищения средств в размере 18 миллионов рублей. При этом защита Мялкиной настаивала на домашнем аресте.

Проректора БФУ задержали 9 июля. В этот же день задержали ректора университета Александра Федорова. Их заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей.

По версии следствия, Федоров и Мялкина разработали незаконную схему денежных поощрений подчиненных. Благодаря этому с февраля 2022 по июнь 2024 года подозреваемые присвоили более 18 миллионов рублей. Федоров также арестован до 8 сентября.

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