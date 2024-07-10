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17:02, 10 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен в отелях

Экономист Лобода: отели в России повысят цены из-за туристического налога

Фото: Waldemar / Unsplash

Российские отели попытаются компенсировать расходы из-за нового туристического налога повышением цен. Об этом заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Его прогноз цитирует «Газета.Ru».

Таким образом, за выпадающие прибыли гостиниц будут расплачиваться их клиенты. С другой стороны, может вырасти спрос на аренду апартаментов и жилья в частном сегменте. Как следствие, строительный сектор в курортный районах получит дополнительный стимул к развитию.

Лобода назвал логичной замену курортного сбора налогом. Первый обязывали платить туристов, которые из-за этого в 2023 году снова переориентировались на Турцию. В результате местные российские бюджеты получили меньше доходов, а сбор себя не оправдал. В такой ситуации туристический налог кажется более рациональным.

Согласно поправкам, вносимых Минфином России в законопроект о совершенствовании налоговой системы, курортный сбор преобразуют в «туристический налог». Местным органам власти разрешат самостоятельно вводить его на своей территории. Предполагается, что ставка будет в пределах процента в 2025 году и не больше четырех в 2028 году.

Госдума приняла этот закон в окончательном, третьем чтении 10 июля.

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