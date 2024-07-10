В России приняли закон о введении еще одного налога

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, который включает в себя введение в России туристического налога. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, муниципалитеты будут самостоятельно определять размер такого налога. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции, будут от него освобождены.
Уточняется, что в 2025 году ставка налога составит один процент от стоимости проживания, до 2029 года она будет прибавлять по одному процентному пункту в год.
Во вторник, 9 июля, законопроект о введении туристического налога был рассмотрен во втором чтении. Сообщалось, что ставки налога будут зависеть от сезонности и категории средства размещения, но они не могут быть выше или ниже предельных величин, прописанных в Налоговом кодексе.