В России приняли закон о введении еще одного налога

Госдума приняла закон о введении в России туристического налога

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, который включает в себя введение в России туристического налога. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, муниципалитеты будут самостоятельно определять размер такого налога. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции, будут от него освобождены.

Уточняется, что в 2025 году ставка налога составит один процент от стоимости проживания, до 2029 года она будет прибавлять по одному процентному пункту в год.

Во вторник, 9 июля, законопроект о введении туристического налога был рассмотрен во втором чтении. Сообщалось, что ставки налога будут зависеть от сезонности и категории средства размещения, но они не могут быть выше или ниже предельных величин, прописанных в Налоговом кодексе.