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11:22, 10 июля 2024Путешествия

Россиянина с европейским ВНЖ отказались пускать в Польшу во время круиза

Россиянину с ВНЖ в Италии отказали во въезде в Польшу во время круиза

Фото: Karolina Klink / Shutterstock / Fotodom

Россиянина с видом на жительство (ВНЖ) в Италии отказались пускать в Польшу во время круиза по странам Европы. Об этом он написал на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Журналист и литературовед Андрей Мальгин, имеющий статус иноагента, рассказал, что отправился из Амстердама в круиз с семьей. Через два дня лайнер зашел в порт в польском городе Гдыня, где для пассажиров была организована экскурсия.

По словам Мальгина, утром в день прибытия в Польшу их отвели в ресторан, где сидели девушки «с пистолетами на боку». «В ходе дружелюбной беседы я ответил на множество вопросов, рассказав всю свою и своей семьи биографию. Некоторые вопросы показались мне дикими, а через полчаса допрос уже начал выводить из себя. Затем меня попросили ответить на те же вопросы в письменной форме и печатными буквами заполнить одну изнурительную анкету, потом другую и так далее», — пожаловался журналист, добавив, что спустя два часа представители погранслужбы выдали россиянину бумагу под названием Odmowa wjazdu na granicy («отказ во въезде»).

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«Что ж вы мне голову морочили с мамой-папой и отпечатками пальцев, если с самого начала знали, что оформляете отказ? Такова процедура, отвечают хладнокровно», — посетовал автор публикации. Мальгин отметил, что процедура получения отказа в общей сложности заняла 4,5 часа.

В мае польская авиакомпания LOT отказала в посадке на рейс гражданину России с видом на жительство в Нидерландах. Мужчине пришлось потратить на новые билеты 4000 евро (393 тысячи рублей).

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      Алина Черненко
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