Российские военные в зоне СВО пересели на электросамокаты

Российские военные в зоне СВО пересели на электросамокаты

Российские военные начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) электросамокаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Военнослужащие признались, что пересели на электросамокаты, так как они позволяют быстро и бесшумно передвигаться между позициями. Кроме того, на такой технике легче уворачиваться во время обстрела.

В конце июня депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправлять в зону СВО электросамокаты из Екатеринбурга. Он объяснил это запросом, поступившим от одного из российских командиров гранатометного взвода.

Ранее стало известно, что армия России захватила позиции украинских войск при помощи наземных роботов «Скорпион-М». Как рассказали российские военные, роботизированные дроны взорвали опорные пункты противника.