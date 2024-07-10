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13:28, 10 июля 2024Бывший СССР

Российские военные в зоне СВО пересели на электросамокаты

Российские военные в зоне СВО пересели на электросамокаты

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Российские военные начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) электросамокаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Военнослужащие признались, что пересели на электросамокаты, так как они позволяют быстро и бесшумно передвигаться между позициями. Кроме того, на такой технике легче уворачиваться во время обстрела.

В конце июня депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправлять в зону СВО электросамокаты из Екатеринбурга. Он объяснил это запросом, поступившим от одного из российских командиров гранатометного взвода.

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      Екатерина Грищенко
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