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17:56, 10 июля 2024Экономика

Российского бизнесмена исключили из санкционных списков

CURIA: бывшего главу «Еврохима» Рашевского убрали из санкционных списков
Владимир Рашевский

Владимир Рашевский. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Суд Европейского союза (CURIA) исключил бывшего руководителя «Еврохима» Владимира Рашевского из санкционных списков. Об этом сообщается на сайте суда.

Рассмотрев заявление Рашевского, в котором тот обжаловал свое включение в данный список, суд согласился с его доводами. Иными словами, санкции в отношении предпринимателя признали необоснованными. Под ограничения Рашевский попал как генеральный директор «Еврохима». Однако бизнесмен сумел доказать, что на момент введения рестрикций он уже оставил этот пост.

До этого из санкционных списков США удалили двух россиян: бывшего банкира Алексея Панферова и Марину Цареву, которую обвиняли в связях с российскими спецслужбами.

В конце июня Великобритания вывела из-под санкций Алексея Филипповского, который попал под эти ограничения как заместитель генерального директора крупнейшего российского производителя алмазов «Алроса».

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