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00:37, 10 июля 2024Мир

США отвергли данные России о планах по смене власти в Грузии

Госдеп: США отвергают данные СВР России о планах по смене власти в Грузии
СюжетПротесты в США

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Соединенные Штаты не пытаются добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих в октябре парламентских выборов в стране. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он опроверг данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Вашингтон уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». «Это совершенно неверно», — подчеркнул представитель Госдепа США.

Ранее в СВР рассказали, что США дали указания оппозиции в Грузии готовиться к протестам в стране по случаю выборов в парламент.
Отмечается, что пробивной силой против действующей власти станет население Тбилиси, которое участвовало на протестных акциях против принятия закона об иноагентах. Кроме того, по данным ведомства, в администрации президента США Джо Байдена была разработана большая информационная кампания по дискредитации правящей в стране партии «Грузинская мечта».

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      Марина Совина
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