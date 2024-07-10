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17:45, 10 июля 2024Ценности

Стилисты назвали самые модные штаны на лето

Стилист Афи Майта назвала льняные штаны самыми модными

Фото: taras.chaban / Shutterstock / Fotodom

Стилисты Эшли Фулл, Жаклин Вахиди и Афи Майта назвали самые модные штаны на лето. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь эксперты выделили льняные модели. «Это замечательные универсальные брюки, которые представлены во всех размерах, а также в разных цветах и фасонах: широкие, зауженные, расклешенные, прямые и свободные», — отметила Майта.

Кроме того, актуальными стали льняные джинсы и джоггеры. При этом вторые должны быть выполнены из легкого светлого трикотажа и иметь свободный крой. Джоггеры можно носить с футболкой, оформленной круглым вырезом, замшевыми мюлями и несколькими браслетами из бисера.

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Вдобавок специалисты посоветовали присмотреться к белым джинсам, капри и брюкам-палаццо. В последнем случае они порекомендовали обратить внимание на модели из шелка или шифона. «Сочетайте их с облегающей майкой или заправленным легким свитером», — предложила Вахиди.

Также собеседницы издания упомянули плиссированные брюки. По мнению Фулл, данный вариант идеально подчеркивает достоинства фигуры. «Вы можете сочетать эти брюки с подходящим плиссированным топом, чтобы создать универсальный летний образ», — уточнила она.

Ранее стилист Вера Исаева назвала модную замену белой футболке на лето. Актуальной альтернативой данному предмету гардероба могут стать майки и топы в рубчик, которые подойдут как для похода в офис, так и для неформальных образов.

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      Мария Винар
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