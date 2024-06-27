Люди губят свою психику, желая подстроиться под модные течения. Как это происходит и почему становится опасным?

Модные течения нескончаемо сменяют друг друга: еще вчера мир привлекала эстетика Clean Girl, олицетворяющая чистоту и здоровый образ жизни, а сегодня люди, напротив, засматриваются на так называемую «дрянную моду». Cottagecore, Balletcore, Barbiecore, Tenniscore — течения в соцсетях вспыхивают чуть ли не каждый месяц и так же стремительно угасают. Внимание общественности к моде сокращается, что рано или поздно случается со всеми сферами жизни, считают обозреватели. «Теперь модная индустрия завязана на микротрендах», — говорят исследователи Эндрю Рейлли и Яна Хоули и добавляют, что на самом деле подобные изменения скрывают в себе массу опасностей для общества в целом. Действительно ли слепое следование вездесущим core губительно для психики — разбиралась «Лента.ру».

В чем отличие модной эстетики от тренда?

Человек, который как минимум пару раз в день проверяет популярные соцсети, однозначно натыкался на слово core в новостной ленте. «Теннискор», «офискор», «балеткор», «нормкор» — каждую неделю пользователи сети, а в особенности зумеры, придумывают очередное модное течение и подстраивают под него свою личность.

«У молодежи есть потребительская власть. Они — цифровые аборигены, которые не могут следовать одной тенденции слишком долго», — так вечную смену течений объясняют модные редакторы. Зумеры, в отличие от миллениалов и бумеров, постоянно стремятся к новинкам, а глобальные тренды подразумевают стабильность.

Гости показа Lacoste на Неделе моды в Париже Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images

Тренд Y2K (year2000), к примеру, регулярно возвращается в моду, в отличие от различных core. То же самое происходит и с предметами гардероба в стиле бохо или вестерн, которые постоянно то пропадают, то вновь появляются на прилавках магазинов.

В этом и есть главное отличие тренда от core — фундаментальность. Если локальные тенденции довольно быстро вспыхивают и так же быстро пропадают из поля зрения модников, то глобальные тренды имеют свойство возвращаться. «Мода циклична и всегда возвращается. Обычно — каждые несколько лет», — твердят критики.

В то же время core не требует полной смены гардероба — из-за узкой направленности достаточно нескольких вещей, кричащих о той или иной эстетике, — и ты уже ее яркий представитель. Последователям «тенискора» необходимо купить плиссированную мини-юбку, а любительницам cowboycore — ковбойскую шляпу.

Чем опасны модные core?

«Люди, которые следуют модным эстетикам, — это люди, у которых нет своего стиля. Они теряют чувство индивидуальности», — считает актриса Анушка Чаухан.

И действительно последователи различных core теперь не просто покупают ту или иную модную вещь, а подстраивают свою личность под полюбившийся стиль, поскольку эстетики, как правило, формируются из популярности фильмов, звезд или даже музыкальных альбомов. «Дрянная мода» возникла благодаря альбому и образам певицы Charli XCX, привыкшей выходить в свет с небрежными прической и макияжем, а «теннискор» заполонил соцсети из-за самого сексуального фильма лета «Претенденты» с любимицей зумеров Зендеей в главной роли.

Рэперша Kesh на показе в Нью-Йорке Фото: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

Получается, что достаточно посмотреть популярный фильм, чтобы полностью перенять на себя личность главного героя. То же самое происходит и с инфлюэнсерами — если Кайли Дженнер сфотографировалась в поле, то ее поклонницы обязательно станут приверженцами cottagecore.

Человек с заниженной самооценкой легко внушаем. Он не пропускает контент через фильтр собственных взглядов и легко принимает за чистую монету все, что происходит в соцсетях Василиса Кулешов патопсихолог

Стиль — это глубокое исследование своего внутреннего я, а эстетика скорее направлена на ежеминутное желание примкнуть к популярной на данный момент группе. «Модные течения заставляют нас стремиться к тому, кем мы хотим быть, а не к тому, кем мы являемся на самом деле», — считают критики.

Модные течения губительно влияют на экологию

Нескончаемая смена стиля у молодежи пагубно влияет и на экологию. Попытка создать себе новую личность, основанную на актуальности той или иной эстетики, требует постоянных вложений в собственный гардероб. А поскольку главными потребителями модного контента являются молодые люди, за новыми вещами они идут в массмаркет.

Гость Недели моды в Париже Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

В погоне за прибылью ретейлеры все чаще обновляют свои коллекции, создавая миллиарды позиций вещей, аксессуаров и обуви, пытаясь удовлетворить искушенных покупателей. Индустрия одежды — четвертый по величине загрязнитель планеты после строительства, транспорта и производства продуктов.

На индустрию моды приходится существенное количество вредных выбросов. Текстильная промышленность оставляет за собой мощный углеродный след — на нее приходится от 8 до 10 процентов всех выбросов углерода и 20 процентов загрязнений сточных вод. Отходы могут содержать опасные для человеческого организма и природы свинец, ртуть и мышьяк

Справедливым будет признать, что сами core как раз и являются логичным результатом интенсивного маркетинга быстрой моды, который привел общество к мыслям, что в погоне за уникальностью ей всегда нужно как можно больше вещей.