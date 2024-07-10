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02:11, 10 июля 2024Мир

В Белом доме раскрыли детали саммита НАТО

Салливан: страны НАТО на саммите впервые пообещают усилить оборонный потенциал

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО на саммите альянса в Вашингтоне впервые дадут обещания по укреплению своего национального оборонного потенциала. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, в ближайшие дни каждый член альянса возьмет на себя обязательства по разработке планов усиления военного потенциала. Салливан пояснил, что это поможет им определить приоритетный порядок производства оборудования, необходимого в случае вооруженного конфликта.

В июне рекордное количество стран НАТО увеличили расходы на оборону. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что европейские страны «делают больше для своей коллективной безопасности», чем это было несколько лет назад.

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      Марина Совина
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