В Белом доме раскрыли детали саммита НАТО

Салливан: страны НАТО на саммите впервые пообещают усилить оборонный потенциал

Страны НАТО на саммите альянса в Вашингтоне впервые дадут обещания по укреплению своего национального оборонного потенциала. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, в ближайшие дни каждый член альянса возьмет на себя обязательства по разработке планов усиления военного потенциала. Салливан пояснил, что это поможет им определить приоритетный порядок производства оборудования, необходимого в случае вооруженного конфликта.

В июне рекордное количество стран НАТО увеличили расходы на оборону. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что европейские страны «делают больше для своей коллективной безопасности», чем это было несколько лет назад.