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18:28, 10 июля 2024Силовые структуры

Украинского миллиардера объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск экс-акционера Приватбанка Боголюбова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

МВД России объявило в розыск украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, который ранее был акционером Приватбанка. Это следует из базы розыска ведомства.

Боголюбов разыскивается по уголовной статье. При этом номер статьи не разглашается.

7 июля стало известно, что Боголюбов покинул Украину по поддельным документам. Далее, уже по своим документам, он въехал в Польшу, а после отправился в Австрию. Позднее сообщалось, что бизнесмен захотел обвинить украинские власти в вымогательстве.

Геннадий Боголюбов был партнером украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). До национализации они вместе владели акциями Приватбанка. По некоторым данным, Боголюбов покинул Украину из страха быть привлеченным к делу партнера по бизнесу.

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      Варвара Митина
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