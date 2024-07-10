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00:35, 10 июля 2024Россия

В Госдуме заявили о превращении Пугачевой в инструмент провокаций

Депутат Соловьев: Пугачева используется для оправдания зверств Киева

Фото: Alexander Natruskin / Reuters

Российская певица Алла Пугачева превращается в инструмент провокаций, считает член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. В разговоре с РИА Новости он прокомментировал слова исполнительницы о попадании ракеты в детскую больницу Киева.

«Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима», — подчеркнул он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на высказывание Пугачевой о попадании ракеты в больницу «Охматдет» в Киеве. Политик отметил, что российские военные наносят удары только по местам скопления вооруженных сил противника.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что «Бог разберется без советов» певицы.

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      Маргарита Пименова
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