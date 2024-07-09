Захарова ответила на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

Захарова о словах Пугачевой об инциденте в Киеве: Бог разберется без советов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на слова певицы Аллы Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — заявила представитель российского МИД.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее слов об обстреле детской больницы в Киеве. По его словам, артистка дискредитирует Вооруженные силы России и работает на западную пропаганду.