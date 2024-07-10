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19:00, 10 июля 2024Мир

В МИД России назвали возможного посредника по Украине

Замглавы МИД Руденко: Россия готова рассмотреть Иран как посредника по Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Москва готова рассмотреть Тегеран как посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Если Иран проявит заинтересованность к посредничеству в переговорах, которыми сейчас занимаются примерно пара дюжин стран, то Россия готова рассмотреть эту возможность», — рассказал дипломат.

Он добавил, что на данный момент конкретных сигналов со стороны Тегерана Москва не получала.

8 июля стало известно, что российский лидер Владимир Путин созвонился с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы Пезешкиан выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

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      Дарья Устьянцева
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