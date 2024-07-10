В российском городе актер в форме полицейского разнимал драку для съемки и попал в полицию

В Петербурге задержали актера в форме полицейского, который позировал для съемки

В центре Санкт-Петербурга задержан 28-летний актер, переодетый в форму старшего лейтенанта полиции, который привлек внимание правоохранителей, когда позировал перед камерой и постановочно разнимал уличную драку из-за девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным оперативников, инцидент произошел на Коломенской улице. Когда молодой человек увидел стражей правопорядка, занервничал и пытался подобрать слова. Позже выяснилось, что задержанный работает на хлебозаводе. По его словам, он с друзьями снимал видео к его свадьбе. После этого нарушитель записал видео с извинениями.

Молодому человеку выписан протокол о незаконном ношении форменной одежды правоохранительных органов. Он заплатит штраф, форму полицейского у него конфискуют.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском мальчик переоделся в форму инспектора ГИБДД и угрожал штрафами водителям.