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13:12, 10 июля 2024Силовые структуры

В российском городе актер в форме полицейского разнимал драку для съемки и попал в полицию

В Петербурге задержали актера в форме полицейского, который позировал для съемки

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В центре Санкт-Петербурга задержан 28-летний актер, переодетый в форму старшего лейтенанта полиции, который привлек внимание правоохранителей, когда позировал перед камерой и постановочно разнимал уличную драку из-за девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным оперативников, инцидент произошел на Коломенской улице. Когда молодой человек увидел стражей правопорядка, занервничал и пытался подобрать слова. Позже выяснилось, что задержанный работает на хлебозаводе. По его словам, он с друзьями снимал видео к его свадьбе. После этого нарушитель записал видео с извинениями.

Молодому человеку выписан протокол о незаконном ношении форменной одежды правоохранительных органов. Он заплатит штраф, форму полицейского у него конфискуют.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском мальчик переоделся в форму инспектора ГИБДД и угрожал штрафами водителям.

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      Анна Габай
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