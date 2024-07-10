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11:35, 10 июля 2024Россия

В российском регионе на складе Wildberries умер работник

В Тульской области на складе Wildberries умер работник

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Алексине Тульской области на складе Wildberries умер работник. По предварительным данным, он скончался от жары, пишет Telegram-канал Readovka.

По данным канала, у 50-летнего мужчины случился сердечный приступ из-за духоты. Со слов сотрудников маркетплейса, на складе не установлены кондиционеры.

Смертью работника склада в российском городе заинтересовалась полиция, проводится проверка.

При этом Readovka сообщает, что это не первый случай, когда работникам склада становится плохо из-за некомфортных условий — в июле коллега погибшего падала в обморок.

В июне разнорабочий упал с кровли склада Wildberries в подмосковном Коледино. Его не удалось спасти. Выяснилось, что он работал без страховки. Похожий случай произошел в Екатеринбурге в мае. Тогда 27-летняя сотрудница Wildberries упала замертво со стеллажа на складе.

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      Елена Торубарова
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