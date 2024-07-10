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В Великобритании жену и дочерей комментатора «Би-би-си» убили из арбалета

В Великобритании из арбалета убили жену и дочерей комментатора «Би-би-си» Ханта

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Жена и две дочери спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта были убиты у себя дома в городе Буши британского графства Хертфордшир. Об этом сообщает The Times со ссылкой на местную полицию.

Представитель правоохранительных органов Джон Симпсон заявил, что преступление было совершено вечером 9 июля. По информации источника, предполагаемым преступником является Кайл Клиффорд — бывший бойфренд одной из дочерей Ханта, 26-летней Луизы. Он был вооружен арбалетом и стрелял из него. Перед расправой Клиффорд связал жертв.

Злоумышленник был объявлен в розыск. Отмечается, что в операции по поимке Клиффорда задействованы вооруженные сотрудники полиции и специализированные поисковые команды.

Хант специализируется на освещении скачек. Во время убийства он комментировал для радио конные соревнования на ипподроме Лингфилд к югу от Лондона.

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      Анастасия Борисова
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