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17:11, 10 июля 2024Мир

Венгрия засомневалась в решении вопроса о вступлении Украины в НАТО

Сийярто: вопрос о приеме Украины в НАТО не решат на саммите альянса
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет считаться решенным, даже если в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне будет сказано о «необратимости» этого процесса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает телеканал М1.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, страны-члены Североатлантического альянса сознают невозможность приема Украины в состав блока во время продолжающегося российско-украинского конфликта.

Министр отметил, что они «стремятся к сближению с Украиной и пытаются найти подходящие формулировки» для итоговой декларации саммита. «То, что будущее Украины в НАТО и это необратимый процесс — это конечно звучит громко, но это совсем не значит, что вопрос о членстве Украины в НАТО уже окончательно решен», — заключил он.

Ранее Сийярто заявил, что на саммите НАТО Будапешт выступит за сохранение каналов связи с Россией. Он подчеркнул, что конфликт на Украине может быть разрешен только мирным путем, а для этого необходимо сохранить дипломатические связи.

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      Виктория Кондратьева
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