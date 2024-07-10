Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена выйти из президентской гонки

Вице-губернатор Нью-Йорка Дельгадо призвал Байдена выйти из президентской гонки

Вице-губернатор штата Нью-Йорк Антонио Дельгадо призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и «освободить место» для нового лидера. Об этом он написал в социальной сети Х.

По его словам, нет большей угрозы для демократии Соединенных Штатов, чем бывший президент Дональд Трамп. Дельгадо заявил, что Трамп должен быть побежден. Он добавил, что миллион американцев выражают «законную обеспокоенность по поводу способности президента Байдена провести успешную кампанию против Трампа».

Ранее голливудский актер Джордж Клуни призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии.

10 июля Трамп вызвал Байдена на новые дебаты. Он отметил, что они станут шансом для главы государства реабилитироваться после неудачного выступления на предыдущих. «Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — предложил политик.