Воронежский губернатор сообщил об отсутствии разрушений после атаки БПЛА

Воронежский губернатор Гусев: пострадавших после уничтожения БПЛА нет

Разрушений и пострадавших после уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронежской области нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Он также заявил, что исходя из оперативной обстановки в регионе не объявлялась опасность атаки беспилотников.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона самолетного типа Белгородской и Воронежской областях. Как рассказали в ведомстве, при помощи беспилотников Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на российской территории.

Помимо этого, о звуках взрывов и стрельбы минувшей ночью сообщали жители Ростова-на-Дону. Предварительно, в Ростовской области сработала система ПВО, сбившая несколько воздушных целей. Однако власти эту информацию не комментировали.