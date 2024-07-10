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16:33, 10 июля 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасных последствиях любви к колбасе

Эндокринолог Бочарова: ежедневное употребление колбасы приведет к лишнему весу

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ежедневное употребление колбасы рано или поздно приведет к появлению лишнего веса, а еще может стать причиной болезней сердца, считает эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Об опасных последствиях пристрастия к колбасным изделиям она предупредила в беседе с РИА Новости.

Бочарова уточнила, что в 100 граммах колбасы может содержаться до 67 процентов жира. В частности, такой показатель имеет сырокопченая колбаса. В полукопченой продукции этот показатель немного ниже — от 30 до 44 процентов. А самый низкий процент жирности, по словам врача, имеет вареная колбаса. В ней содержится 22-24 процента жира, но это все равно больше, чем в обычной отварной говядине. «Если колбаса присутствует в меню каждый день, то рано или поздно могут возникнуть проблемы с избыточным весом», — предупредила специалист любителей этого продукта.

Бочарова также отметила, что частое употребление колбасы грозит развитием заболеваний почек и повышенным артериальным давлением, которое увеличивает нагрузку на сердце. По ее словам, это происходит из-за высокого содержания натрия в продукте. Врач уточнила, что если съедать более пяти граммов натрия в день, в тканях скапливается жидкость, которая негативно влияет на здоровье и внешность. «Из-за избыточного количества соли под глазами появляются мешки, возникает вздутие живота», — указала врач.

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      Екатерина Улитина
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