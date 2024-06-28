Кардиолог раскрыл простые способы снизить давление

Кардиолог Илья Инаури призвал гипертоников сократить употребление соли

Высокое давление часто становится причиной инфарктов и инсультов, предупредил кардиолог Илья Инаури. Простые способы снизить давление доктор раскрыл в Telegram-канале клинического госпиталя MD GROUP.

Врач призвал гипертоников сократить употребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия (колбасы, консервы, копчености — прим. «Ленты.ру»). Эта приправа задерживает жидкость в организме, из-за чего может повышаться давление.

Также врач рекомендовал отказаться от вредных привычек — курения и употребления алкоголя. Мужчинам допустимо употреблять не более двух стандартных порций алкоголя в день, женщинам — не более одной.

Для контроля артериального давления необходимо правильно питаться, следить за весом и регулярно заниматься физической активностью, сказал врач. «Ешьте больше фруктов, овощей, цельнозерновых и нежирных молочных продуктов. Избегайте продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина», — призвал кардиолог.

Врач посоветовал научиться расслабляться и управлять стрессом и добавил, что при назначении медикаментозной терапии при гипертонии необходимо обязательно следовать ей.

Ранее терапевт Анна Баркулова назвала главные ошибки в борьбе с гипертонией. И главной из них она назвала отказ от лекарств при нормальном давлении.