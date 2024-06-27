Врач предостерегла от опасных ошибок при лечении гипертонии

Терапевт Баркулова назвала ошибкой отказ от лекарств при нормальном давлении

Отказ от лекарств при нормальном давлении — главная ошибка в лечении гипертонии, сказала терапевт Анна Баркулова. От опасных ошибок она предостерегла в комментарии «Газете.Ru».

По словам врача, многие гипертоники, как только их давление стабилизируется, перестают принимать лекарства. Однако подобная тактика может привести к повреждению внутренних органов, а также инфарктам и инсультам. Происходит это из-за того, что многие люди не чувствуют, что давление повысилось.

Также ошибкой доктор назвала отказ от препаратов при достижении желаемого давления. «Нормальные цифры на тонометре — признак правильно подобранного лекарства и дозировки. И лекарство необходимо принимать ежедневно», — прокомментировала Баркулова.

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Терапевт обратила внимание на то, что вред от высокого давления намного выше вреда от побочного действия лекарств. Баркулова также призвала гипертоников минимизировать употребление соли, колбас, консервов, маринадов, а также отказаться от вредных привычек.

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