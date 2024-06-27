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19:20, 27 июня 2024Забота о себе

Врач предостерегла от опасных ошибок при лечении гипертонии

Терапевт Баркулова назвала ошибкой отказ от лекарств при нормальном давлении

Фото: PxHere

Отказ от лекарств при нормальном давлении — главная ошибка в лечении гипертонии, сказала терапевт Анна Баркулова. От опасных ошибок она предостерегла в комментарии «Газете.Ru».

По словам врача, многие гипертоники, как только их давление стабилизируется, перестают принимать лекарства. Однако подобная тактика может привести к повреждению внутренних органов, а также инфарктам и инсультам. Происходит это из-за того, что многие люди не чувствуют, что давление повысилось.

Также ошибкой доктор назвала отказ от препаратов при достижении желаемого давления. «Нормальные цифры на тонометре — признак правильно подобранного лекарства и дозировки. И лекарство необходимо принимать ежедневно», — прокомментировала Баркулова.

Давление выше 140/ 90 миллиметров ртутного столба наносит вред организму

Терапевт обратила внимание на то, что вред от высокого давления намного выше вреда от побочного действия лекарств. Баркулова также призвала гипертоников минимизировать употребление соли, колбас, консервов, маринадов, а также отказаться от вредных привычек.

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      Вера Владзиевская
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