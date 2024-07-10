Зацикленных на тренировках в спортзале предупредили о расстройстве психики

Психолог Соловьева: одержимость телом является признаком невроза

Непреодолимое желание совершенствовать тело и накачивать мышцы может свидетельствовать о расстройстве психики, считает психолог Елена Соловьева. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она предупредила об опасности чрезмерного увлечения тренировками.

По словам Соловьевой, в спортзалах часто можно встретить людей, зацикленных на своем теле. Эти любители тренировок, говорит специалистка, одержимы идеей всегда выглядеть идеально. Такое упорство многих восхищает, но зачастую оно является признаком проблем, предупредила Соловьева.

Это называется бигорексия, когда человек начинает бесконечно заниматься построением лучшей версии себя с точки зрения тела. Он на этом зацикливается, пробует абсолютно все, что так или иначе помогает ему быть лучше и красивее Елена Соловьева психолог

Психолог добавила: одержимость телом появляется, когда людям нужно довести отражение в зеркале до идеала, чтобы чувствовать себя хорошо. Они считают, что именно это является доказательством того, что у них в жизни все в порядке и они живут правильно. Хотя в реальности это далеко не так, заключила Соловьева.

Ранее офтальмолог, лазерный хирург Александр Кусков предупредил об опасности внезапного улучшения зрения. По его словам, оно может быть ранним симптомом развития катаракты.