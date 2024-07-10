Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:34, 10 июля 2024Забота о себе

Зацикленных на тренировках в спортзале предупредили о расстройстве психики

Психолог Соловьева: одержимость телом является признаком невроза

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Непреодолимое желание совершенствовать тело и накачивать мышцы может свидетельствовать о расстройстве психики, считает психолог Елена Соловьева. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она предупредила об опасности чрезмерного увлечения тренировками.

По словам Соловьевой, в спортзалах часто можно встретить людей, зацикленных на своем теле. Эти любители тренировок, говорит специалистка, одержимы идеей всегда выглядеть идеально. Такое упорство многих восхищает, но зачастую оно является признаком проблем, предупредила Соловьева.

Это называется бигорексия, когда человек начинает бесконечно заниматься построением лучшей версии себя с точки зрения тела. Он на этом зацикливается, пробует абсолютно все, что так или иначе помогает ему быть лучше и красивее

Елена Соловьевапсихолог

Психолог добавила: одержимость телом появляется, когда людям нужно довести отражение в зеркале до идеала, чтобы чувствовать себя хорошо. Они считают, что именно это является доказательством того, что у них в жизни все в порядке и они живут правильно. Хотя в реальности это далеко не так, заключила Соловьева.

Материалы по теме:
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Ранее офтальмолог, лазерный хирург Александр Кусков предупредил об опасности внезапного улучшения зрения. По его словам, оно может быть ранним симптомом развития катаракты.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      Женщина сбросила 51 килограмм из-за грубости врача

      На Западе высказались о действиях России в случае войны с США

      Врач предупредила об увеличивающем риск возникновения тромбов факторе

      Еще одна страна ЕС подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

      Разгон рынка кредитования в России объяснили

      Вывоз нефти из России и стран Центральной Азии снизился

      Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

      Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

      Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше