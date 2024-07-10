Зеленский посетовал на количество переданных Украине американских танков

Зеленский: число переданных ВСУ Abrams не могло поменять ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на количество переданных Вооруженным силам республики (ВСУ) американских танков Abrams. Об этом он высказался во время выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, передает РИА Новости.

По его мнению, число переданных Киеву танков Abrams не могло поменять ситуацию на фронте.

Ранее Зеленский заявлял о недостаточности поставок американских истребителей F-16 на Украину. Глава государства призвал западные страны передать республике 128 таких самолетов, отметив, что это равно их общему количеству, которое имеется у партнеров Киева.