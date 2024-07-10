Зеленский посетовал на количество переданных Украине американских танков

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на количество переданных Вооруженным силам республики (ВСУ) американских танков Abrams. Об этом он высказался во время выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, передает РИА Новости.
По его мнению, число переданных Киеву танков Abrams не могло поменять ситуацию на фронте.
Ранее Зеленский заявлял о недостаточности поставок американских истребителей F-16 на Украину. Глава государства призвал западные страны передать республике 128 таких самолетов, отметив, что это равно их общему количеству, которое имеется у партнеров Киева.