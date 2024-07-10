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08:25, 10 июля 2024Бывший СССР

Зеленский посетовал на количество переданных Украине американских танков

Зеленский: число переданных ВСУ Abrams не могло поменять ситуацию на фронте

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на количество переданных Вооруженным силам республики (ВСУ) американских танков Abrams. Об этом он высказался во время выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, передает РИА Новости.

По его мнению, число переданных Киеву танков Abrams не могло поменять ситуацию на фронте.

Ранее Зеленский заявлял о недостаточности поставок американских истребителей F-16 на Украину. Глава государства призвал западные страны передать республике 128 таких самолетов, отметив, что это равно их общему количеству, которое имеется у партнеров Киева.

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      Алевтина Запольская
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