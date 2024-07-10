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09:00, 10 июля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о бесконечном недостатке ЗРК Patriot

Зеленский заявил, что Киеву недостаточно обещанных Украине ЗРК Patriot

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву недостаточно обещанных республике зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он высказался во время выступления в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне, передает РИА Новости.

По его словам, Украине «никогда не достаточно» этих систем противовоздушной обороны. При этом политик признал, что обещанные стране пять ЗРК Patriot «сильно помогут».

Ранее Зеленский посетовал на количество поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских танков Abrams. По его мнению, число переданных ВСУ таких боевых машин не могло поменять ситуацию на поле боя. Помимо этого, он также указал на недостаточность поставок американских истребителей F-16.

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      Алевтина Запольская
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