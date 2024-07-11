Байден поставил точку в вопросе военной помощи Украине

Байден: США будут и далее оказывать военную помощь Украине

США останутся с Украиной и будут далее оказывать ей военную помощь вне зависимости от ситуации в мире. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

«У нас впереди еще много совместной работы (...) США останутся с Украиной, и точка», — рассказал американский лидер в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не намерены пересматривать позицию по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, несмотря на недовольство украинского руководства.