Названы два политических вывода по итогам саммита НАТО

Политолог Блохин: НАТО не станет принимать Украину, но даст оружие

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин назвал два политических вывода из итоговой декларации, принятой странами — членами НАТО по результатам прошедшего в Вашингтоне саммита альянса. Блохин объяснил «Ленте.ру», что документ говорит об удовлетворении альянсом исключительно интересов США, а также о приверженности поддержке Киева.

Ранее страны НАТО обнародовали совместную декларацию по итогам саммита альянса, проходившего в Вашингтоне. Документ включает в себя заявления относительно отношений с Россией, а также будущего Украины на пути к членству в объединении.

«Я выделил бы два основных момента. Во-первых, несмотря на всю риторику, все равно НАТО будет служить интересам США, будет играть не только региональную, но и глобальную роль», — отметил Блохин

НАТО будет реагировать на более глобальные вызовы, имеется в виду Китай. Во-вторых, понятно, что Украину в условиях конфликта никто брать в НАТО не будет. Могут только пообещать. Украину будут поддерживать, будут поставлять вооружение Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя декларацию, отметил, что расширение НАТО за счет Украины является недопустимой угрозой существованию России. «Для нас расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой для нашего существования», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что российская сторона будет «очень внимательно анализировать текст декларации», принятой по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, шаги альянса требуют со стороны Москвы «продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания НАТО».