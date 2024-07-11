Британские таблоиды удалили новости о возможном романе принца Уильяма

Таблоиды удалили новости о возможном романе принца Уильяма с маркизой Чолмондели

Британские журналисты удалили новости о возможном романе принца Уильяма с маркизой Чолмондели. Об этом пишет таблоид New York Vulture.

Накануне в СМИ обсуждали слухи о предполагаемом романе принца Уильяма и аристократки Роуз Хэнбери, а также их возможном внебрачном ребенке. Издания даже опубликовали фотографии пары, однако позже они оказались фейком. 10 июля новости удалили, а также поставили отметку «информация была удалена по требованию».

В январе супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла неожиданную операцию на брюшной полости и затем несколько недель не появлялась на публике. Это породило многочисленные теории заговора, объясняющие ее молчание тяжелой болезнью, комой и даже разводом. 22 марта Миддлтон опубликовала видеообращение, в котором заявила, что у нее рак.