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12:07, 11 июля 2024Бывший СССР

Экс-главу Одесского ТЦК обвинили в незаконных поездках на отдых в Испанию

ГБР Украины обвинил главу Одесского ТЦК Борисова в незаконном отдыхе в Испании

Фото: Jaap Arriens / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Экс-главу Одесского территориального центра комплектования (ТЦК) Евгения Борисова обвинили в незаконных поездках на отдых в Испанию и на Сейшельские острова. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Установлено, что чиновник выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом лица, якобы пострадавшего в результате российской агрессии. В частности, с помощью знакомого врача он оформлял себе выезд вроде бы на лечение после ранения на фронте», — говорится в публикации.

Отмечается, что по этому эпизоду военкому предъявлено обвинение по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо подложного документа).

В июне 2023 года вышло расследование о начальнике одесского военкомата Евгении Борисове, которого поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Тогда президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить Борисова и распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили государство».

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      Глеб Палехов
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