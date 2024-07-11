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07:39, 11 июля 2024Мир

Экс-советник Трампа связал начало конфликта на Украине с ошибкой Запада

Экс-советник Трампа Болтон связал начало конфликта на Украине с ошибкой Запада
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон связал начало конфликта на Украине с ошибкой Запада. Его слова приводит Welt.

Он заявил, что в 2008 году Джордж Буш-младший предложил ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО, однако Германия и Франция выступили против этого. «Я думаю, если бы Украину приняли в НАТО, мы бы не пережили вторжение 2014 года. Мы бы не увидели вторжения 2022 года», — заявил Болтон.

Ранее в НАТО объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Задача миссии — поставить содействие безопасности Украины на надежную основу.

7 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил рост роли Североатлантического альянса в конфликте на Украине, назвав его «опасным и безответственным». По его словам, НАТО «очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией».

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      Марина Совина
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