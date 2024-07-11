Эрдоган признался в желании говорить с Путиным вопреки разногласиям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на все имеющиеся разногласия. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью американскому журналу Newsweek.
«Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», — заявил он.
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Анкара не ведет «политику, погрязшую в предрассудках, а подходит к проблемам с точки зрения разумности и решений», подчеркнул Эрдоган.
3 июля Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Президент Турции пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине.