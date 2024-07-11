ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в российском регионе

ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в Майкопе

В Майкопе (Республика Адыгея) сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на православный храм. Об этом сообщает ТАСС.

Совершить нападение планировал выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, который является участником запрещенной в России международной террористической организации. Мужчина планировал расправиться со священнослужителями и охранниками храма, а потом поджечь здание. После он хотел сбежать в другую страну.

Для осуществления своего плана иностранец провел разведку местности, составил схему атаки, а также купил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства и сделал его. Он хотел снимать террористический акт на видео, а потом добавить его в социальные сети.

23 июня террористы напали на синагогу и храм в Дербенте. Одновременно с этим произошла атака на полицейских в Махачкале.

