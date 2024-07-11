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18:15, 11 июля 2024Силовые структуры

Готовивший нападение на храм в Майкопе признался на видео

ФСБ: готовивший нападение на храм в Майкопе хотел убить охрану и поджечь здание
Начало событий в новости ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в российском регионе

ФСБ показала видео с признанием задержанного террориста, готовившего нападение на православный храм в Майкопе. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден молодой человек на улице, на заправке он заливает бензин в емкость. Силовики задерживают его, он говорит, что является сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По его словам, он хотел расправиться с охранником, а затем поджечь храм. Настоятель Свято-Успенского кафедрального собора поблагодарил силовиков за помощь.

Ранее 11 июля ФСБ сообщила о предотвращении террористической атаки на православный храм в Майкопе, которую планировал выходец из страны Центрально-Азиатского региона.

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      Любовь Ширижик
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