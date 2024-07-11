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09:12, 11 июля 2024Спорт

Футболисты сборной Уругвая подрались с болельщиками после матча Кубка Америки

Игроки сборной Уругвая подрались с болельщиками после полуфинала Кубка Америки

Фото: Julia Nikhinson / AP

Футболисты сборной Уругвая подрались с болельщиками сборной Колумбии после полуфинала Кубка Америки. Об этом сообщает «Чемпионат».

Уругвайская команда играла с колумбийской, а после финального свистка несколько футболистов поднялись на трибуны и приняли участие в потасовке. Среди них были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

Игра прошла в ночь на четверг, 11 июля, и завершилась победой сборной Колумбии со счетом 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Хефферсон Лерма.

В финале Кубка Америки Колумбия сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 15 июля.

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      Алексей Гусев
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