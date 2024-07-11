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15:34, 11 июля 2024Россия

Горящая девятиэтажка в Подольске попала на видео

Опубликовано видео с горящей девятиэтажкой в Подольске

Мощный пожар в жилой девятиэтажке в Подольске попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

На кадрах видно полыхающую квартиру, а также большое количество дыма, поднимающегося от крыши дома.

«Сегодня днем на девятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Веллинга произошло возгорание. Жители дома эвакуированы, идет тушение пожара», — написали в ведомстве.

О пожаре в Подольске стало известно ранее 11 июля. Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров, остановить его пока не удается. На месте начали работу сотрудники экстренных служб.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, жильцы успели эвакуироваться.

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      Никита Абрамов
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