Горящая девятиэтажка в Подольске попала на видео

Мощный пожар в жилой девятиэтажке в Подольске попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
На кадрах видно полыхающую квартиру, а также большое количество дыма, поднимающегося от крыши дома.
«Сегодня днем на девятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Веллинга произошло возгорание. Жители дома эвакуированы, идет тушение пожара», — написали в ведомстве.
О пожаре в Подольске стало известно ранее 11 июля. Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров, остановить его пока не удается. На месте начали работу сотрудники экстренных служб.
По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, жильцы успели эвакуироваться.