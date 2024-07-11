Кладоискатели нашли в куче грязи древние монеты на 56,6 миллиона рублей

В Великобритании обнаружили клад стоимостью пять миллионов фунтов стерлингов

В британском графстве Сомерсет группа кладоискателей обнаружила сотни древних монет. Об этом сообщает Somerset Live.

Охотники за сокровищами нашли монеты, когда проверяли металлоискателями «кучу грязи». Они раз за разом ловили новый сигнал прибора и вытаскивали все больше монет. Видео находки выложил пользователь TikTok с ником @CoinCollectingWizard. В ролике он заявил, что стоимость клада составляет пять миллионов фунтов стерлингов (56,6 миллиона рублей).

Эксперты Британского музея подтвердили ценность находок и выразили готовность каталогизировать их. Монеты относятся к V-XIV векам нашей эры, то есть к англосаксонскому периоду и временам нормандского правления в Англии.

Кладоискатели и эксперты пока не смогли объяснить, как такое количество монет оказалось в Сомерсете. По их словам, рядом с местом, где их обнаружили, никогда не было банков и других учреждений, где они могли бы храниться.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида группа кладоискателей сумела поднять 214 серебряных монет и другие ценности с парусников, затонувших 300 лет назад. Аквалангисты добрались до испанских кораблей, которые пошли ко дну во время шторма в 1715 году.