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20:58, 11 июля 2024Экономика

Москвичи с деньгами вернулись в Россию и бросились скупать элитное жилье

Whitewill: продажи элитного жилья в Москве выросли на 103 процента

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Продажи премиального жилья на первичном рынке Москвы за первые шесть месяцев 2024 года выросли в натуральном выражении на 103 процента. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет агентства недвижимости Whitewill.

За первые шесть месяцев прошлого года в российской столице было реализовано 990 дорогих лотов, в этом году этот показатель достиг 2012. На увеличение числа сделок также обратили внимание и в девелоперской компании Capital Group.

Причину роста интереса к дорогому жилью эксперты связывают с ростом предложения на рынке. С начала 2024 года на рынок вышли такие масштабные объекты, как «Тишинский бульвар», «Vesper Кутузовский» и «Дом 7. Даниловский» (Clody). Другая причина — возвращение в Россию капиталов, заявила основатель агентства элитной недвижимости Kalinka Екатерина Румянцева. По словам экспертов, недвижимость по-прежнему остается одним из немногих надежных и высокодоходных инструментов для вложений. В связи с этим многие обеспеченные предприниматели активно покупали квартиры именно в сегменте премиального жилья. Как объяснил директор по продажам девелопера Dominanta Антон Конобеевский, дорогие квартиры обычно расположены в очень удачных местах, что в любой экономической ситуации обеспечивает им ликвидность и дает хорошую страховку от рисков высокой инфляции.

Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков заявил, что в настоящее время интерес жилью в Москве и Подмосковью упал втрое. По словам эксперта, московский рынок недвижимости переживает период неопределенности из-за традиционного летнего спада активности и ожидания изменений в экономике страны.

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      Мария Черкасова
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