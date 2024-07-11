Над Донецком сбили ракету HIMARS

На территории больницы №11 в Донецке упала неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS

На территории больницы №11 в Донецке упала неразорвавшаяся ракета, запущенная из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Инцидент произошел в Пролетарском районе столицы Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что ракета полностью сохранила свой внешний вид, а также боевой заряд и взрыватель. На ней осталась отметка о производстве, датированная сентябрем 2020 года.

«Приехали сотрудники МЧС, взрывники. Смотрели, загрузили и уехали. Пострадавших и разрушений нет. Она просто упала так, плашмя», — рассказал сотрудник больницы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Донецке. По словам сотрудницы учреждения, ей удалось покинуть здание за секунду до прилета.

