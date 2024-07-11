Обвиненному в растрате миллионов рублей ректору российского вуза нашли замену

В Минобрнауки России сообщили, что врио ректора БФУ назначили Максима Демина

Временно исполняющим обязанности (врио) ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта назначили проректора по научной работе вуза Максима Демина. Об этом сообщили в Минобрнауки России, пишет ТАСС.

Демин заменит на посту ректора арестованного по обвинению в растрате 18 миллионов рублей Александра Федорова, которого суд заключил под стражу на два месяца.

Ранее стало известно, что, по версии следствия, Федоров вместе со своим заместителем Еленой Мялкиной разработали незаконную схему присвоения премий подчиненных. 9 июля их задержали. Мялкину суд также арестовал на два месяца.

БФУ имени Канта основан в 1947 году в Калининграде. Университет получил федеральный статус в 2010 году и является старейшим вузом региона. Федоров стал врио ректора образовательного учреждения в 2019 году, окончательно возглавив вуз в 2020 году.