Осужденная из-за постановки российский драматург назвала происходящее абсурдом

Драматург Петрийчук назвала себя жертвой величайшего абсурда

Более 20 свидетелей в суде подтвердили, что в пьесе «Финист — Ясный Сокол» нет никакого оправдания терроризма. Об этом заявила в своем последнем слове драматург Светлана Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) во время процесса. Ее выступление опубликовал супруг Юрий Шехватов в Telegram-канале.

По ее словам, на протяжении всего года она чувствует себя жертвой величайшего абсурда. Петрийчук говорит, что ее произведение направлено на предотвращение преступления доступным писателю средством, она пыталась исследовать мотивы правонарушения. Для того, чтобы понять позицию автора пьесы, не нужно быть ни кандидатом искусствоведения, ни экспертом-лингвистом, указала она. «Достаточно говорить на русском и закончить среднюю школу», — отметила Петрийчук.

Она добавила, что уже 15-й месяц находится в СИЗО и пора уже абсурду отступить, чтобы они с театральным режиссером Евгенией Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), наконец, «занялись тем, что действительно имеет смысл — работали, заботились о близких, обнимали любимых и восстанавливали здоровье».

8 июля режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук были приговорены к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма, которое имело место в спектакле «Финист — Ясный сокол».