Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 11 июля 2024Силовые структуры

Осужденная из-за постановки российский драматург назвала происходящее абсурдом

Драматург Петрийчук назвала себя жертвой величайшего абсурда

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Более 20 свидетелей в суде подтвердили, что в пьесе «Финист — Ясный Сокол» нет никакого оправдания терроризма. Об этом заявила в своем последнем слове драматург Светлана Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) во время процесса. Ее выступление опубликовал супруг Юрий Шехватов в Telegram-канале.

По ее словам, на протяжении всего года она чувствует себя жертвой величайшего абсурда. Петрийчук говорит, что ее произведение направлено на предотвращение преступления доступным писателю средством, она пыталась исследовать мотивы правонарушения. Для того, чтобы понять позицию автора пьесы, не нужно быть ни кандидатом искусствоведения, ни экспертом-лингвистом, указала она. «Достаточно говорить на русском и закончить среднюю школу», — отметила Петрийчук.

Она добавила, что уже 15-й месяц находится в СИЗО и пора уже абсурду отступить, чтобы они с театральным режиссером Евгенией Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), наконец, «занялись тем, что действительно имеет смысл — работали, заботились о близких, обнимали любимых и восстанавливали здоровье».

8 июля режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук были приговорены к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма, которое имело место в спектакле «Финист — Ясный сокол».

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия атаковала «генеральский бункер» ВСУ. Военкор заявил, что координаты объекта могли выдать сами украинские военные

      Волонтеры показали жизнь спасенных с электрического столба птенцов аиста

      В результате атаки ВСУ под Энергодаром возобновился лесной пожар

      На Украине появились предложения сломать руку или ногу для отсрочки

      Два мирных россиянина пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ на автомобили

      В российском городе под теплотрассой нашли пролежавший с 90-х человеческий скелет

      В Херсонской области ВСУ нанесли удар по жилой многоэтажке

      Российский борец выступит на Олимпиаде в Париже

      Отправившегося на СВО бывшего российского министра арестовали по делу о взятках

      Военное значение поселка Восход в ДНР объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше