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12:19, 11 июля 2024Экономика

Киев пообещал потратить доходы от российских активов на оборону

Умеров анонсировал покупку Киевом средств ПВО на доходы от российских активов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Первый транш Евросоюза в размере 1,4-1,5 миллиарда евро в рамках передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов будет направлен на покупку боеприпасов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку украинских производителей. Такие расходы анонсировал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает РБК.

По его словам, общая сумма в год будет составлять 2,5-3 миллиарда евро, а профинансированные таким образом товары станут доступны стране до конца 2024 года. Тратить средства Киев сможет с августа.

Накануне представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд пообещал, что первый транш Евросоюз переведет Украине в течение ближайших двух недель. В конце июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждал, что Киев скоро получит первые 1,4 миллиарда евро.

Месяц назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что 90 процентов доходов от заблокированных российских активов пойдут на закупку оружия для Украины, которое необходимо ей для защиты своей территории.

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      Платон Щукин
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