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15:22, 11 июля 2024Экономика

Россия заняла первое место по экспорту двух видов агропродукции

Минсельхоз: по экспорту пшеницы и ячменя Россия вышла на первое место

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

По итогам завершившегося сельхозсезона (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года) Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя. Об этом заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов. Его цитирует ТАСС.

По его словам, итоги этого сезона практически подведены. И предварительные результаты говорят о первенстве России. Малов подчеркнул, что в целом по зерну и зерновому рынку Россия занимает третье место в мире. По экспорту растительного масла она на втором месте. Глава департамента не исключил того, что в будущем в мире будет больше стран, покупающих российскую аграрную продукцию. Сегодня их 160.

Ранее появился прогноз, что урожай пшеницы в России по итогам 2024 года снизится до 84 миллионов тонн. В 2023 и 2022 годах он доходил до 92,8 миллиона и 104,2 миллиона тонн соответственно.

В июле экспортные цены на российскую пшеницу снизились на 10 долларов и дошли до отметки в 222 доллара за тонну.

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