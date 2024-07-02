«Русагротранс»: экспортные цены на российскую пшеницу снизились до $222 за тонну

Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5 процента) с поставкой в июле снизились на 10 долларов за последнюю неделю и опустились до отметки в 222 доллара за тонну (FOB). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

Схожую динамику в конце июня — начале июля продемонстрировали и экспортные цены на американскую пшеницу. За последние семь дней цены на этот вид агропродукции из США снизились на 7 долларов и составили также 222 доллара за тонну.

В меньшей степени снижение экспортных цен затронуло французскую пшеницу, стоимость которой за неделю сократилась на доллар и опустилась до уровня в 238 долларов. В свою очередь, экспортные цены на этот вид агропродукции из Германии не изменились и сохранились на отметке в 244 доллара за тонну.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут спрогнозировала российским аграриям рекордный объем вывоза пшеницы по итогам завершившегося 30 июня сезона. Она добавила, что ключевыми импортерами этого вида продукции для страны остаются государства БРИКС. В этом направлении, как подчеркнула глава Минсельхоза, объем экспорта в 2024 году может составить 16 миллиардов долларов в денежном выражении.